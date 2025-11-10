Slušaj vest

Tokom lova na planini Konjuh u BiH, medvedicaje napala lovca Edina Vejzovića iz mesta Tareva. Napad se dogodio juče ujutro, a lovac je, uprkos povredama, uspeo da preživi, prenosi Kakanj-x.

Vejzović se nalazio na takozvanoj "Borinoj stazi" kada je na šumskom putu iznad sebe uočio dva medveda. Prema njegovim rečima, veća životinja bez oklevanja se surila prema njemu.

"Kao puma se bacila na mene"



- Moja sreća je bila što je puška bila puna. Video sam kako se veća medvedica okrenula i kao puma bacila na mene. Znao sam da nemam pravo na grešku. U letu, dok je išla na mene, opalio sam metak. Hvala Bogu bio je precizan - prisetio se Vejzović dramatičnih trenutaka.

Ipak, ni pogodak iz lovačke puške nije odmah zaustavio razjarenu životinju.

U borbi koja je usledila, Vejzović je zadobio teške povrede.

- Osetio sam kako me kandžama hvata za glavu i pokušava zubima da mi dohvati lice. Posekotine su mi od čela, preko uva i vrata. Odbacio sam je od sebe, ali je ponovo krenula. Noktima mi je razderala leđa i odeću kao žiletom, a zatim mi zubima uhvatila nogu. U tom trenutku je, hvala Bogu, umrla - ispričao je.

Drugi, manji medved pobegao je nakon pucnja, što je Vejzoviću verovatno i spasilo život.

"Neka je mene snašlo"



Nakon što se izvukao ispod tela medvedice, pozvao je u pomoć kolege lovce. Kaže kako u prvim trenucima nije ni bio svestan težine povreda.

- Bio sam sav u krvi, ali nisam ni bio svestan toga. Kolege su bile u šoku. Srećom, ništa vitalno nije oštećeno - dodao je Vejzović, zahvalivši se medicinskom osoblju Doma zdravlja Živinice i tuzlanske bolnice na pruženoj pomoći.

Lekari su mu, kako kaže, rekli da se s ovakvim slučajem još nisu susreli.

Uprkos svemu, Vejzović ističe kako mu je najvažnije da se napad nije dogodio nekom nenaoružanom.

- Neka je ovo mene snašlo. Zamislite da je naišao planinar bez oružja i iskustva. Ishod bi sigurno bio tragičan - poručio je.

Njegove kolege lovci ističu kako su mu prisebnost, hrabrost i odluka doneta u deliću sekunde spasile život.