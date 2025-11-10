Slušaj vest

Nakon incidenta, policija je uhapsila dve osobe – oca i maloletnog sina, Jasmina i A. Ponjevića.

Žrtva brutalnog napada je muškarac iz Bužima, inicijala S. M, koga je maloletnik, nakon fizičkog sukoba, pregazio automobilom. Povređeni je hitno prebačen u Kantonalnu bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da je slučaj pod istragom.

- Dve osobe su uhapšene, među njima je jedna maloletna. Dvoje je povređeno, a sve potrebne radnje su u toku - navedeno je u saopštenju uz napomenu da je o slučaju obavešteno Tužilaštvo USK.

Snimak haosa šokirao javnost

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak koji prikazuje kako vozač "VW Golfa" velikom brzinom ulazi u krivinu i sudara se s drugim automobilom. Nakon sudara, muškarac izlazi iz vozila i započinje raspravu s vozačima koji su stali da pomognu, a potom fizički napada jednog od njih.

Ubrzo nakon što je oboren udarcem pesnicom, njegov maloletni suvozač ulazi u automobil, pokreće ga i zaleće se prema grupi ljudi pored puta. U nastavku udara u parkirane automobile i objekte, dok se prisutni u panici razbežavaju.

Istraga u toku, porodica poznata policiji

Tužilaštvo i MUP USK sprovode intenzivnu istragu, prikupljaju sve dostupne snimke i identifikuju učesnike incidenta. Prema nezvaničnim informacijama, porodica Ponjević od ranije je poznata policijskim organima.