Bosanski portal Tuzlanski objavio je spisak s imenima svih nastradalih u požaru u Domu penzionera u Tuzli. Poginulo je 13 osoba.
OBJAVLJEN SPISAK IMENA SVIH POGINULIH U TUZLI: Stravičan požar u Domu penzionera odneo je 13 života (FOTO)
U stravičnom požaru u Domu penzionera koji se nedavno dogodio u bosanskom gradu Tuzla, živote je izgubilo 13 osoba, a deo povređenih u požaru je još uvek u bolnicama na lečenju.
Bosanski portal Tuzlanski objavio je svom Fejsbuk kanalu imena svih nastradalih u požaru.
Živote su izgubili Ivo Lučić (1944), Rasema Kurbašić (1947), Ziad Beganović (1958), Azema Mehmedinović (1936), Hava Jašaragić (1935), Atif Pašanović (1948), Marko Mrkić (1929), Milena Lastrić (1936), Sadbera Tučić (1950), Zajim Malkočević (1952), Ruvejda Džaferović (1940), Ahmet Ibrišimović (1944), Samija Tabukčić (1941).
Požar u Domu penzionera u Tuzli Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
(Kurir.rs/Tuzlanski)
