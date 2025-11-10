Slušaj vest

U stravičnom požaru u Domu penzionera koji se nedavno dogodio u bosanskom gradu Tuzla, živote je izgubilo 13 osoba, a deo povređenih u požaru je još uvek u bolnicama na lečenju.

Bosanski portal Tuzlanski objavio je svom Fejsbuk kanalu imena svih nastradalih u požaru.

Živote su izgubili Ivo Lučić (1944), Rasema Kurbašić (1947), Ziad Beganović (1958), Azema Mehmedinović (1936), Hava Jašaragić (1935), Atif Pašanović (1948), Marko Mrkić (1929), Milena Lastrić (1936), Sadbera Tučić (1950), Zajim Malkočević (1952), Ruvejda Džaferović (1940), Ahmet Ibrišimović (1944), Samija Tabukčić (1941).

Požar u Domu penzionera u Tuzli Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

(Kurir.rs/Tuzlanski)

Ne propustiteBosna i HercegovinaUŽAS POSLE POŽARA U DOMU PENZIONERA U TUZLI: Preminula još jedna pacijentkinja, broj mrtvih porastao na 13!
Tuzla
Bosna i Hercegovina"PRIJATELJ MI JE BIO NA SEDMOM SPRATU, NE ZNAM DA LI JE ŽIV" Vapaji i dalje odjekuje Tuzlom: Na mestu užasa ostale samo SVEĆE ZA MRTVE i svež garež
Tuzla požar Dom penzionera
Bosna i HercegovinaPENZIONER ZDRAVKO ČOLIĆ SPASEN IZ STARAČKOG DOMA SMRTI: "Bilo je strašno, kao u horor filmu", JEZIVE ISPOVESTI preživelih posle požara u Tuzli (FOTO/VIDEO)
Tuzla
Bosna i Hercegovina"NOSILI SU IH I POVRAĆALI OD DIMA" Novi stravični detalji katastrofalnog požara u Tuzli u kome je stradalo 12 ljudi: Svuda se čuo plač... Noć, sirene, rotacije!
Tuzla