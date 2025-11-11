Slušaj vest

Na sednici Narodne skupštine Republike Srpske zavladao je opšti haos kada je Radislav Dončić, poslanik stranke Narodni front, koju predvodi Jelena Trivić, gađao papirom Nenada Stevandića, predsednika skupštine.

Incident se dogodio dok je Stevandić govorio o Dončićevoj ratnoj ulozi.

- Ti si neverovatna osoba, niko nije do zore, ali evo, videćemo - vikao je Dončić, između ostalog.

Zatim je prišao govornici i rekao Stevandiću:

- Đubre jedno pokvareno!

Dončić je potom naložio da se iz skuptinske sale napolje izvede ovaj "lažov i provokator".

(Kurir.rs/avaz.ba)

