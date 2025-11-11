Preduzimaju se potrebne mere i radnje radi rasvetljavanja ovog krivičnog dela
TEŠKO UBISTVO
HOROR U STANARIMA: Muškarac ubio ženu sekirom u dvorištu porodične kuće
Dobojska policija uhapsila je sinoć N.Đ. u Stanarima zbog sumnje da je ubio ženu sekirom.
Navedena osoba je osumnjičena da je počinila krivično delo teškog ubistva.
-Postoji osnov sumnje da je navedena osoba istog dana, uveče, u dvorištu porodične kuće u području Stanara ubila žensku osobu koristeći hladno oružje - sekiru - saopštila je Policijska uprava Doboj.
Uviđaj na licu mesta vodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a preduzimaju se i druge potrebne mere i radnje radi rasvetljavanja ovog krivičnog dela.
(Kurir.rs/avaz.ba)
