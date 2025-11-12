Slušaj vest

Predator iz Zenice A. A. pokušao je da namami četrnaestogodišnju devojčicu, saznaje portal „Avaza“.

Na sreću maloletnice, ona je ocu prijavila da je na Viberu dobila poruku sa nepoznatog broja, tako da nije pročitala ništa od gnusnog sadržaja koji je muškarac poslao.

Komunikaciju sa predtorom vodio je otac devojčice

U nastavku možete videti šokantne poruke koje je A. A. poslao, iako je u početku bio svestan da se dopisuje sa detetom.

Poruke predatora iz Zenice Foto: Printscreen/Avaz.ba

(Kurir.rs/Avaz)

Ne propustiteHrvatskaUHAPŠEN HRVAT (29) PREDATOR, ZLOSTAVLJAO OKO 20 DECE! Vodio globalnu mrežu PEDOFILA s više od 250 članova! Policija uputila HITAN APEL roditeljima!
1004-shutter.jpg
PlanetaOSUĐENI UBICA UBIO PEDOFILA U ZATVORU: Trebalo je da uskoro izađe na slobodu, pronađen mrtav u ćeliji (FOTO)
collage.jpg
Bosna i HercegovinaSTRAVIČAN SLUČAJ U GRADIŠKI: Rođak zlostavljao maloletnika, sumnja se da nije jedina žrtva
profimedia0322303209.jpg
PlanetaJURIO PEDOFILA PA GA IZBO NOŽEM U VRAT Rekao je "POKAJ SE" a onda mu je PREREZAO GRKLJAN, ubistvo opisao kao STVARNO ZABAVNO! Isplivali UZNEMIRUJUĆI detalji
Varun Sureš (29) ubio Davida Brimera (71)