PAKAO
PREDATOR IZ BIH POKUŠAVAO DA NAMAMI DETE OD 14 GODINA, A ONDA JE TELEFON UZEO OTAC: Ovo je sadržaj gnusnih poruka (FOTO)
Predator iz Zenice A. A. pokušao je da namami četrnaestogodišnju devojčicu, saznaje portal „Avaza“.
Na sreću maloletnice, ona je ocu prijavila da je na Viberu dobila poruku sa nepoznatog broja, tako da nije pročitala ništa od gnusnog sadržaja koji je muškarac poslao.
Komunikaciju sa predtorom vodio je otac devojčice
U nastavku možete videti šokantne poruke koje je A. A. poslao, iako je u početku bio svestan da se dopisuje sa detetom.
Poruke predatora iz Zenice Foto: Printscreen/Avaz.ba
(Kurir.rs/Avaz)
