POVREĐENO STOPALO
POLICAJAC SE SLUČAJNO UPUCAO U NOGU: Nesvakidašnji slučaj u Sarajevu
Neobičan slučaj dogodio se danas u Sarajevu, kada je policajac slučajno sebi pucao u nogu.
Ovu informaciju je za Oslobođenje potvrdio MUP Kantona Sarajevo (KS).
Ministarstvo unutrašnjih poslova preliminarno je potvrdilo informaciju da je policajac Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS zadobio povredu u predelu stopala, uzrokovanu slučajnim samopovređivanjem.
- Ukazuje mu se medicinska pomoć. Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja, saopštio je MUP KS.
Slučaj samopovređivanja dogodio se u Novopazarskoj ulici, na području opštine Novo Sarajevo.
(Kurir.rs/Oslobođenje.ba/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)
