Policija u Novom Gradu preduzima mere i radnje na utvrđivanju okolnosti događaja u kojem je jedan muškarac među okupljenim građanima uputio uvredljive reči u vezi sa nacionalnom pripadnošću, saopšteno je iz PU Prijedor.

Kako se nezvanično saznaje, radi se o video snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, gdje je jedan muškarac na skupu ispred džamije okupljenima rekao: “Ubuduće ko proda Srbinu kuću, dabogda mu pomrla i deca i unučad“.

Iz PU Prijedor saopšteno je da je o svemu obavešten tužilac Okružnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju dalje mere na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji učesnika.

-Policijska uprava Prijedor postupa u skladu sa Akcionim planom prevencije incidenata i krivičnih dela počinjenih iz mržnje i predrasuda i osuđuje svaki vid pokušaja dizanja nacionalnih tenzija, te poziva građane da se uzdrže od bilo kakvog govora mržnje i širenja- zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs/Srpska info

