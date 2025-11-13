Slušaj vest

Najviši zvaničnici Bosne i Hercegovine (BiH) oštro su reagovali da odluku Hrvatske da novinaru Avdi Avdiću, uredniku portala Istraga.ba zabrani ulazak u tu zemlju.

Hrvatski član i predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić ocenio je da takav tretman hrvatskih vlasti prema građanima Bosne i Hercegovine, koji se nisu ogrešili o zakon i protiv kojih se ne vode nikakvi krivični postupci, nije ništa drugo nego napad na građane BiH.

Naveo je da odluka o zabrani predstavlja kršenje osnovnih prava i sloboda novinara, što je protivno evropskim vrednostima i demokratskim standardima Evropske unije (EU).

"Pozivam institucije EU da oštro osude uskraćivanje osnovnih sloboda novinarima i da im se omogući nesmetan rad i delovanje. Bezbednosne agencije BiH dužne su da pruže svaku vrstu pomoći građanima kojima su ugrožena osnovna ljudska prava", naveo je Komšić, preneli su sarajevski mediji.

On je najavio da će ambasador Hrvatske u BiH biti pozvan na konsultacije kako bi objasnio ovakav postupak vlasti Hrvatske.

Željko Komšić Foto: EPA Amer Kajmovic

Bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović ocenio je da su sloboda medija i siguran rad novinara osnov svakog demokratskog društva, naglasivši da novinari moraju imati pravo svoj posao da obavljaju profesionalno, istinito i odgovorno, bez ograničavanja slobode kretanja, pretnji ili diskriminacije.

Istakao je da svi procesi regionalne saradnje podrazumevaju poštovanje novinarskih načela i slobodu kretanja, te da je, u skladu s evropskim vrednostima, neprihvatljivo uskraćivanje prava i sloboda novinaru Avdi Avdiću.

"Zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Hrvatsku je ozbiljan udar na slobodu medija. Ovakvi potezi opasan su presedan i šalju pogrešnu poruku celom regionu. Novinari moraju biti slobodni i kad postavljaju neugodna pitanja", izjavio je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković.

Elmedin Konaković Foto: EPA Ettore Ferrari

Najavio je da će Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) BiH reagovati u skladu sa svojim nadležnostima.

Uredniku Istrage Avdi Avdiću Granična policija Hrvatske na graničnom prelazu Gradiška zabranila je u sredu ulazak u tu zemlju, uz obrazloženje da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u Hrvatsku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske Avdiću je izdalo Rešenje o odbijanju ulaska, bez detaljnog obrazloženja zašto se nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u tu zemlju.