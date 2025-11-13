Nesvakidašnji udes dogodio se danas kod auto-puta u blizini Doboj Juga, odnosno ispod ovog auto-puta.
NEVEROVATAN PRIZOR NA AUTO-PUTU U BOSNI: Svi živi se pitaju kako mu je ovo uspelo, snimak incidenta na putu je jeziv (VIDEO)
Do udesa je došlo kada je vozač kamiona kipom (prikolicom) kamiona, krećući se saobraćajnicom ispod auto-puta, pri velikoj brzini udario u nadvožnjak.
Na snimku se vidi kako se kamion dužim delom deonice kreće sa podignutom prikolicom.
Potom velikom brzinom prikolica udara u nadvožnjak auto-puta.
Nije poznato da li je neko u udesu povređen, ali je na samoj saobraćajnici i kamionu nastala velika materijalna šteta.
Neshvatljivo je kako vozač nije primetio da mu je prikolica ostala podignuta i da je toliko dugo nastavio da vozi.
(Kurir.rs/ATVbl)
