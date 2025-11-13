Slušaj vest

Do udesa je došlo kada je vozač kamiona kipom (prikolicom) kamiona, krećući se saobraćajnicom ispod auto-puta, pri velikoj brzini udario u nadvožnjak.

Na snimku se vidi kako se kamion dužim delom deonice kreće sa podignutom prikolicom.

Potom velikom brzinom prikolica udara u nadvožnjak auto-puta.

Nije poznato da li je neko u udesu povređen, ali je na samoj saobraćajnici i kamionu nastala velika materijalna šteta.

Neshvatljivo je kako vozač nije primetio da mu je prikolica ostala podignuta i da je toliko dugo nastavio da vozi.

Incident pogledajte u video prilogu.

(Kurir.rs/ATVbl)

