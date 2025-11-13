Slušaj vest

Vozač traktorapoginuo je danas, 13. novembra, kada je na putnom prelazu "Borojevići", u mestu Poljavnice, na području Novog Grada, podleteo podputnički voz, saznaju "Nezavisne novine".

Železnice Republike Srpske saopštile su da se nesreća desila u 13 časova i 55 minuta, kada je poljoprivredno vozilo podletelo pod putnički voz, koji je saobraćao na relaciji Novi Grad - Dobrljin.

Na lice mesta po prijavi vanrednog događaja, pored službe Hitne pomoći izašli su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i Komisija za vanredne događaje Železnica Republike Srpske.

Uviđajem rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, rekla je portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević.

Putni prelaz na kome se desio vanredni događaj osiguran je saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti.

- Železnice Republike Srpske iznova apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbeći i smanjiti nezgode i udesi, koji mogu imati tragične posledice - navodi se u saopštenju.