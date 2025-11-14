Slušaj vest

Još dve osobe su preminule na UKC Tuzla, a trenutno je hospitalizovano pet pacijenata. Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju trenutno su dva pacijenta od kojih je jedan na respiratoru.

Na Klinici za interne bolesti je jedan pacijent i dva na Klinici za plućne bolesti.

Za 11 žrtava je sprovedena obdukcija i utvrđeno je da su svi nastradali usled gušenja, a da je telo jedne osobe zahvatila i vatra. Uprkos brojnim upozorenjima o lošim uslovima u Domu penzionera, tuzlanske vlasti su se oglušile.

Tako je na e-mail adrese gradonačelnika Tuzle Ziada Lugavića i odbornika tamošnjeg Gradskog veća, 13. oktobra ove godine stiglo anonimno pismo u kojem se iznose ozbiljni navodi o dugogodišnjim problemima i nezadovoljavajućim uslovima u Domu penzionera.

Kako je Klix.ba nedavno objavio, u pismu se jasno govorilo o katastrofalnim uslovima u toj ustanovi i da su raniji snimci i informacije koje su dospele u javnost, samo mali deo onoga što se u Domu zaista dešava.

Posle prijema anonimnog pisma, odbornica Dragana Gagro-Berberović je pokušala da inicira raspravu tokom nedavne sednice Gradskog veća, uvrštavajući je kao tačku dnevnog reda, međutim, na potpunu podršku nije naišla.

Umesto rasprave, prema navodima naših izvora, na vanrednoj sednici kolegijuma veća je dogovoreno da Gagro-Berberović povuče tačku dnevnog reda, ali joj je udovoljeno u tome da mora da se formira posebna komisija, koja će se baviti poboljšanjem uslova u Domu penzionera.