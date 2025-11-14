Slušaj vest

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je objavilo preliminarni nalaz veštaka koji pokazuje da je požar u Domu penzionera, u kojem je nastradalo 15 osoba, uzrokovan kratkim spojem na kablu radioprijemnika, koji je bio mehanički i termički opterećen jer je bio stisnut između madraca, zida i metalnog dela kreveta.

Od posledica požara u Domu penzionera jestradalo 15 osoba, a povređeno je više od 30 osoba. Obdukcije su pokazale da su svi preminuli usled gušenja, a da je jedno telo bilo zahvaćeno vatrom.

Obdukcija tela dve žene koje su preminule sinoć će biti urađene u skorije vreme.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona sprovodi istragu o ovom požaru, a veštaci elektro struke i protivpožarne zaštite su sada dostavili nalaze i mišljenja o uzrocima požara. U nalazu i mišljenju veštaka elektro struke je naveden uzrok požara.

- Nastao je kao posledica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je u vreme nastanka požara bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma penzionera Tuzla. Osnovni uzrok je prvo mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla - navodi se u saopštenju Tužilaštva TK.

Nalaz i mišljenje veštaka o uzrocima požara su početni deo istražnih radnji koje se sprovode i koje će u daljem radu biti sprovedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da bi posledice bile izbegnute ili umanjene.

Tužilaštvo TK je formiralo istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražitelja SKP MUP-a TK. Tim već sprovodi istražne radnje i prikupljaju se dokazi u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

- Istraga će biti opsežna i detaljna. Proveriće se sve okolnosti nastanka požara, odnosno celokupna uzročno-posledična veza, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi sa preduzetim ili nepreduzetim merama sigurnosti i protivpožarne zaštite u objektu - rekli su iz Tužilaštva TK.

Istraga je usmerena na utvrđivanja krivične odgovornosti, odnosno elemenata za postojanje osnovane sumnje da su službene ili odgovorne osobe (ili neke druge osobe) počinili krivična dela.

Istraga je na početku utemeljena i vezuje se za krivično delo teška krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti, s posledicom smrti više osoba, kao i za krivično delo nesavestan rad u službi.

Tokom istrage tužioci će izdavati naloge i naredbe za sve istražne radnje za koje se ukaže potreba u procesu prikupljanja dokaza.

Takođe, radiće se i opsežna i detaljna veštačenja na kojima će raditi tim stručnih veštaka, građevinske i arhitektonske struke i protivpožarne zaštite, koja će uključivati brojne parametre za provere sigurnosnih mehanizama i protivpožarne zaštite u Domu.

U toku su i saslušanja svedoka. Biće izuzeta sva relevantna materijalna dokumentacija koja će pomoći da se sagleda šira slika tokom sprovođenja istražnih radnji.