Nastavljajući planske aktivnosti na suzbijanju prometa opojnih droga, policijski službenici Odeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a KS, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Beretka".

Kako Klix.ba saznaje, uhapšeni su E.I., J.L. i B.K.

U izvršenim pretresima na području Novog Sarajeva i Starog Grada pronađeno je više različitih pakovanja različitih materija koje asociraju na opojne droge kokain, speed i marihuana, ukupne količine cca 38,8 kilograma, određena količina gotovog novca, osam mobilnih telefona, inostrani lični dokumenti za koje postoji osnov sumnje da su krivotvoreni, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu. Zaplenjeni su narkotici ulične vrednosti više od pola miliona konvertibilnih maraka.

Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Krivotvorenje isprava, slobode su lišeni B.K. (1998) i E.I. (1989) iz Sarajeva, te J.L. (1998) sa Pala, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Proverom u relevantnim bazama podataka, utvrđeno je i da je za muškarcem E.I. raspisana međunarodna poternica, a na osnovu akta Suda BiH od 5.07.2025. godine.

Svi uhapšeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

(Kurir.rs/Klix.ba)

