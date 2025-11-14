Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Belgije Maksim Prevo objavio je planove za značajno restrukturisanje mreže diplomatskih predstavništava te zemlje u inostranstvu, uključujući zatvaranje ambasade u Sarajevu a otvaranje u Tirani.

Prevo je najavio da se planira osnaživanje dvadesetak misija, otvaranje pet ambasada i zatvaranje osam, uključujući u Havani i gradu Kuvajtu, prenela je danas belgijska agencija Belga.

Prevo je rekao da je planirano restrukturisanje neophodno, s obzirom na geopolitički kontekst koji se brzo menja.

Šef diplomatije rekao je da široka diplomatska mreža pruža Belgiji "oči i uši" širom sveta služeći kao osnovna veza zemlje sa međunarodnim partnerima ali da ta mreža mora da se prilagodi promenljivoj globalnoj dinamici.

"Trgovina i carinski ratovi teraju nas da preispitamo mrežu partnera i diversifikujemo njen doseg i uticaj. Broj oružanih sukova raste dosežući evropske granice... Razvojna saradnja u svetu suočava se sa budžetskim kresanjima što, uz geopolitičke faktore, zahteva preispitivanje načina na koji funkcionišemo", rekao je Prevo.

Sarajevo Foto: Printscreen/Youtube

Reorganizacija diplomatske mreže planirana je tokom sledeće i 2027. godine a planirano je zatvaranje diplomatskih misija u Sarajevu (Bosna i Hercegovnina), Konakriju (Gvineja), Bamaku (Mali), Maputu (Mozambik), Havani (Kuba), Rio de Žaneiru (Brazil), Kuvajt sitiju (Kuvajt) u Guangdžou (Kina).

Prevo je istakao da zatvaranje diplomatskih predstavništava nije posledica smanjenja troškova.

"Zatvaranje ne umanjuje značaj koji i dalje dajemo bilateralnim odnosima sa tim zemljama. Nećemo biti odsutni iz tih zemalja...", navodi se u saopštenju belgijskog ministarstva spoljnih poslova, prenela je Belga.

Tirana Foto: Shutterstock

Istovremeno se planira otvaranje pet novih misija, uključujući ambasade u Tirani i Muskatu, dok će nekoliko postojećih misija dobiti dodatne službenike.

Planirano je i stvaranje pula "letećih diplomata", fleksibilne grupe sposobne da brzo reaguje na krize, pokrije dugotrajna odsustva ili pruži privremenu podršku gde je potrebno.