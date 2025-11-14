Slušaj vest

Osam osoba uhapšeno je u Tuzlanskom kantonu zbog sumnje da su dve devojčice od 15 godina iz Doma za decu bez roditeljskog staranja navodili na prostituciju u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine tako što su je vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije, predavali drugim licima, ali i da su i oni koristili njihove seksualne usluge.

Među uhapšenima su i visokopozicionirani pripadnici policije, ali i jedan univerzitetski profesor. Maloletnice su, ispostavilo se, žrtve ljudi iz sistema, baš onog koji je trebao da ih zaštiti.

Otkrivena afera navela je građane Tuzle na proteste na kojima su zahtevali odgovornost i ostavke nadležnih.

Snežana Repac Foto: Kurir Televizija

- Sve zavisi od uzrasta deteta, da li ima ispod 14 godina. Kako bi smo mogli posmatrati da li postoji dobrovoljni čin. Dete može naivno da stupi u rizičnu vezu, ali do dobrovljnog pristanka dete mora da prođe nekoliko faza. Takođe zavisi od te osobe. Znate li koliko je to suptilan proces kroz koji mora da prođe onaj ko želi maloletnicu da dovede do toga? Ako dete imam problem u razvoju, to je teška zloupotreba ljudskog bića, jer se tada biće upotrebljava da nesvesno učestvuje u bilo kakvom činu. Ako nema dovoljno razvijenu intelektualnu sposobnosti ili svest - kaže Repac.

Dodaje i da su u pitanju domovi koji su otvorenog tipa. Ustanove u kojima deca mogu da izađu u dogovoru sa svojim vaspitačima i osobljem. Kaže i da postoje nadležni koji prate njihovo kretanje.

Starački dom u Tuzli - odvlačenje pažnje

Sa druge strane, Borojević kaže da je požar u staračkom domu u Tuzli bio samo zavesa koja će prekriti otkrivenu aferu i odvući pažnju javnosti sa nje:

- Mora da se zapitamo da li se stvarno radi o dve devojčice. Po mojim informacijama, radi se o 12 devojčica i 2 dečaka. I oni imaju od 13 do 15 godina. Policajci su razvozili devojčice od 15 godina jer su znali da neće odgovarati za krivično delo pedofilije, ali su znali da će odgovarati za to što se zove "podvođenje". Tu se sada radi veštačenje i to je mukotrpan proces. U Srbiji sam učestvovao u dva veštačenja silovanja devojčice koje imaju 12,13 godina i to je jedan pakao kroz koji se prolazi. U Loznici je nakon tako pronađeno 11 dece - kaže Borojević i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo sada svedoci ovoga što se događa i jednog perfidnog zakona koji glasi "Ajmo da smanjimo krivični zakon na 12 godina", podrazumeva da je devojčica krivični odgovorna što je pristala na odnos. Ti zakoni ne smeju da se bacaju kako nama pada na pamet. Svetska zdravstvena orgnizacija je dala preporuku svim vrtićima u Srbiji i Bosni da masturbacija dece treba da počne od nulte godine. Zato što su koristili Kizijev institut a Kizi je bio glavni saradnik Hitlera. Oni su radili na seksualiaciji dece tako što su to istraživanje radili kroz pedofile, koji su silovali decu. Nama je to umetnuto 2000. godine. Događa se legalizacija pedofilije. A mislite li da je ovaj dom slučajno zapaljen? Ovo je savršeno vreme da se odvuče pažnja.

Dodaje i da da se ovo desilo pre 30 godina, građani bi verovatno zapalili njihove kuće i automobile:

- Sada su svi postali neki lojalisti i mi smo sve prepustili socijalnim službama i državi. U socijalnim službama vlada totalni kriminal. Vi stvarate jednu atmosferu gde su vam zavezane i ruke i noge.

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Ponuđen im je posao u kafiću

Slađana Nedeljković bila je prisutna u Tuzli, nakon izbijanja požara u domu za penzionere, ona ističe da su njeni sagovornici potvrdili da se radi o "odvlačenju pažnje":

- Mnogi influenseri u Bosni i Hercegovini su se oglasili i rekli su da se slučaj podvođenja devojčica nikako ne sme propustiti i da se treba do kraja istražiti ko stoji iza toga. Uprkos tome, situaciju otežava to da je na optuženičkoj klupi načelnik jedne opštine u Federaciji i on je pretio devojčicama tako što je rekao da ako prijave da su korišćene u svrhu seksualnih radnji, da će ih uhapsiti i odvesti na Sokolac gde će i biti procesuiran - kaže Nedeljković i dodaje:

- One su imale pretnje od strane ljudi koji su ih iskorišćavali. To su devojčice koje su bežale iz doma i otišle u kafić. Nasilnici su im ponudili posao u kafiću. Za njih je u tom trenutku to bilo nešto veliko i one su u to verovale. Oni su istragu sprovodili dva meseca. Mislim da ovde ne treba imati milosti prema ljudima. Upravo to otežava ovaj slučaj a kako sam istraživala oni će biti 10 godina zatvoreni samo. Možemo li mi verovati da oni neće biti povratnici nakon 10 godina.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Marković kaže da su svi umešani: od policije, političara i drugih organa.

- Imamo načelnika, zamenika i dvojicu policajaca. To je jako opasno i nema dokaza bez snimka. Snimak je jedino validan na sudu i oni će se svi izvući iz ovih priča, pogotovo što je to policija. Ovde imate samo krivične prijave i urađeno je svesno kako bi se jednog dana izbrisali dokaze. Medijski mrak vlada u Bosni i Hercegovini i ja mislim da oni svi čekaju šta ćemo mi ovde da iznesemo. Treba uništiti takve ljude. Ali, strašno je jer ova deca nemaju svoje roditelje. Meni je sve to sada naporno. Operativni rad je jako težak sada. Oni su sada doli do dokaza ali nema mesa oko tog krivičnog dela - kaže Marković.

"POŽAR U TUZLI PODMETNUT KAKO BI SE SKRENULA PAŽNJA SA PROSTITUCIJE 12 DEVOJČICA!" Gosti Kurira otkrivaju: Političari, policajci i profesori uključeni?! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs