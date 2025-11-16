Slušaj vest

Juče rano ujutru dogodila se saobraćajna nesreća u Živinicama u kojoj je jedna osoba nastradala, dok je druga teško povređena.

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a istraga koja je u toku pokazaće uzrok nesreće.

- U 7.10 na magistralnom putu M 1.7 Živinice- Banovići na lokalitetu Rabića groblje, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, gde je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, izašao van kolovoza i udario u drvo - saopštila je portparolka MUP TK Adnana Sprečić.

Kurir.rs/Informer

