Glavni razlozi zbog kojih Ujedinjeni Arapski Emirati nisu želeli da izruče Stefana Papića Belgiji uključuju niz pravnih, diplomatskih i praktičnih faktora koji su karakteristični za mnoge slične slučajeve u toj zemlji:

Pravna i diplomatska ograničenja

UAE često traži vrlo stroge dokaze i potpunu dokumentaciju pre izručivanja bilo kojeg državljanina treće zemlje, naročito u slučajevima koji uključuju finansijski uticaj ili međunarodno dobro povezane osumnjičene.​

Zemlja ponekad koristi pravne rupe, kao što su propusti u međunarodnoj pravnoj pomoći ili manjkavosti u evropskim i Interpol poternicama, da bi osporila zahtev za izručenje.​

Emirati neretko odlažu ekstradicijske postupke zbog neusklađenosti između svojih zakona i evropskih procedura ili zbog potencijalnih političkih posledica.

Politički interesi

UAE povremeno izbegava izručenja uticajnih poslovnih ljudi ili onih s jakim finansijskim vezama u regionu, s obzirom na to da u Dubaiju posluje veliki broj stranih državljana i "finansijskih migranata".​ Postoji i percepcija da Emirati žele da održe reputaciju sigurnog utočišta za bogate investitore i poslovne ljude, čime izbegavaju narušavanje imidža međunarodnim skandalima.

Posebnost slučaja Papić

U slučaju Stefana Papića, njegov advokat tvrdi da su UAE utvrdili nedostatak dovoljno uverljivih pravnih osnova za izručenje, odnosno da nisu bile ispunjene sve zahtevane procedure i međunarodne norme.​ Takođe, moguće je da je njegov pravni tim iskoristio lokalne pravne mehanizme za osporavanje ili usporavanje procesa, što je čest slučaj u procedure ekstradicije iz Dubaija.​

Emirati kombinuju zaštitu svojih državnih, političkih i diplomatskih interesa s veoma striktno definisanim pravnim normama, zbog čega često ostaju "sigurno utočište" za brojne osobe s međunarodnih poternica, pogotovo one s kompleksnim međunarodnim vezama i velikim finansijskim uticajem.