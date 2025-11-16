Slušaj vest

U Mostaru se večeras, kako prenose mediji, dogodilo ubistvo.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, muškarac je usmrtio žensku osobu.

Ubijena na Trgu

- Prijavu smo primili u 18 sati. Ubistvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja. Obavešten je dežurni kantonalni tužilac, na licu mesta se obavlja uviđaj, više informacija biće poznato naknadno - kratko je rekla Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK.

Prema prvim informacijama devojka je od svog ubice bežala s Autobuske stanice pa je utrčala u ugostiteljski objekat u blizini tražeći pomoć, a navodno je uspela pozvati i policiju.

Uhapšen napadač

Nažalost, muškarac je sustigao i usmrtio pucnjem iz pištolja.

Takođe, nezvanično se saznaje da je policija u vrlo kratkom roku stigla na lice mesta te da je muškarac uhapšen.

Kurir.rs/Avaz

