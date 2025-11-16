Slušaj vest

Jedna ženska osoba ubijena je večeras u Mostaru.

Kako prenose mediji, ubistvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja, u domaćem lancu brze hrane, kada je muškarac pucao devojci u glavu, a trenutno se obavlja uviđaj.

Kako je kazala Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK, više informacija će biti poznato naknadno.

Kako je objavio Avaz, devojka je navodno bežala sa Autobuske stanice i uletela u ugostiteljski objekat tražeći pomoć.

Prema rečima očevidaca, uspela je da pozove i policiju, međutim, muškarac je sustigao i usmrtio pucnjem iz pištolja.

Muškarac je brzo uhapšen.

Kurir.rs/Avaz/Crna hronika

