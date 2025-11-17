Slušaj vest

Aldina Jahić (32) iz Kalesije ubijena je sinoć u Mostaru. Ovaj brutalni zločin šokirao je region, a detalji koje su mediji objavili su jezivi.

Osumnjičeni za ubistvo je Anis K. (33), fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH,a mediji prenose da je reč o sinu slavnog Veležova fudbalera Avde.

Osumnjičeni za ubistvo Foto: Printscreen/Facebook

Ono što je posebno užasnulo javnost su detalji ovog mučkog ubistva. Naime, muškarac je devojku pratio od Autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

Pratio je pa je upucao

Prema saznanjima, žena je trčala iz smera Autobuske stanice, a napadač je za njom krenuo automobilom. Kad je video da ulazi u ugostiteljski objekt, ostavio je vozilo Ford 50-tak metara dalje u krenuo za njom. Devojka je uspela da utrči u toalet, gde ju je napadač i pronašao i upucao.

Navodno, pokušao je samoubistvo, ali je pištolj zakočio.

Budući da je nesretna devojka ranije pozvala policiju, patrola je za dve minute došla na lice mesta gdje su ga i uhapsili.

Dobijala pretnje

Uviđajem je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljka Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić koja je kazala da je, prema do sada prikupljenim informacijama, nesretna devojka od Anisa, koji joj je bio bivši dečko dobivala ranije pretnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, verovatno, kako je navela, da će se to završiti na pretnjama.

- Međutim, večeras kada je krenula na fitnes, on ju je dočekao i fizički je napao, nakon čega je potegao pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći da spasi, ali je on ušao i ubio je - rekla je Pranjić.

Ubijena devojka Foto: printscreen/društvene mreže

Istražitelji su na licu mesta pregledali i snimke videonadzora ispred i u unutrašnjosti objekta. Obavljeni su razgovori i sa svedocima.

Prema ranijim informacijama portala "Avaz", ubijena devojka je iz Kalesije, a u Mostar je došla radi zaposlenja.

Kako saznaje Vecernji.ba, osumnjičeni je nedavno prijavio pištolj, a kao razloge prijave je naveo sigurnosne razloge jer mu se, naveo je, preti kao fudbalskom sudiji.

Oproštaji poznanika

Brojni poznanici, rodbina i prijatelji opraštaju se od Aldine, a među njima je ekonomista Admir Čavalić koji ju je poznavao.

Foto: printscreen/društvene mreže

- Teško je naći reči za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentkinja, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina Jahić, 'filozof' kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme - rekao je Čavalić.

Govorio je i o njenim organizacionim sposobnostima.

- Aldina je mogla organizovati događaj za 1.000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je video. Ali pobeći večeras nije uspela. Idi dalje dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskreno saučešće porodici Jahić - zaključio je.