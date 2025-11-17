Slušaj vest

Prema ranije poznatim informacijama, Aldinu je ubio Anis Kalajdžić iz Mostara, a sve se dogodilo oko 18 časova na Trgu Ivana Krndelja u ovom hercegovačkom gradu.

Policija još uvek prikuplja dokaze sa mesta zločina, a Kalajdžić je odmah uhapšen.

Među onima koji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić je i ekonomista Admir Čavalić, koji ju je poznavao.

"Pokušala je da pobegne od nasilnika"

- Teško je pronaći reči za nečiju smrt. Još je teže ako je ta osoba bila mlađa od vas, student, osoba koja vas je nazivala mentorom. Od prvih edukacija, organizacije događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, dve, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kada gledate kako student uči, radi, razvija se u jaku jedinku. Ta osoba je bila Aldina Jahić, "filozof" kako sam je ja nazvao. Filozof je pokušao večeras da pobegne od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme - rekao je Čavalić.

Takođe je govorio o njenim organizacionim sposobnostima.

"Večeras nije uspela da pobegne..."

"Aldina je mogla da organizuje događaj za 1.000 ljudi, da napiše desetine radova, da govori pred punom publikom napolju, tečno govoreći engleski, da priča o Bosni i Hercegovini i da se šali. Mogla je sve, tako sam je video. Ali večeras nije uspela da pobegne. Samo napred, dragi filozofe. Milost bosanskoj duši, iskreno saučešće porodici Jahić. Ina lilahi ve ina ilejhi radži'un“, zaključio je.

Kako je došlo do ubistva

Podsetimo, ubistvo mlade Aldine dogodilo se sinoć, tokom bežanja je od svog ubice, Anisa Kalajdžića (33), dugogodišnjeg fudbalskog sudije u Prvoj ligi FBiH. I uspela je da pobegne u kafić i nazove policiju, međutim ubica je sustigao i presudio joj u toaletu kafea.

Ona je ubijena oko 18 sati na Trgu Ivana Krndelja.

Aldina nije ranije prijavljivala pretnje

Tužiteljka Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić rekla da je, prema do sada prikupljenim informacijama, nesrećna devojka od bivšeg dečka Kalajdžića dobijala ranije pretnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, verovatno, kako je navela, da će se to završiti na pretnjama.

- Međutim, večeras kada je krenula na fitnes, on je dočekao i fizički je napao, nakon čega je potegao pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći da se spasi, ali je on ušao i ubio je - rekla je Pranjić.

Sumnja se da je Anis najverovatnije nezadovoljan raskidom odlučio da joj presudi.