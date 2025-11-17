Slušaj vest

Nameće se pitanje zašto Kalajdžić nije bio pod nadzorom ukoliko je već prijavljivan zbog ugrožavanja sigurnosti i ukoliko je podignuta optužnica protiv njega.

Prema još nepotvrđenim informacijama, osumnjičeni je od prošlog meseca imao dozvolu za pištolj.

Bežala od ubice

Prema prvim informacijama, devojka Aldina Jahić je od ubice bežala s Autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć, a navodno je uspela i da pozove policiju.

Međutim, muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usled čega je ona preminula na licu mesta.

Kalajdžić bio fudbalski sudija

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog Veležova fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija koji je za svoj rad dobijao pohvale.

Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio navodno zato što dobija pretnje jer je fudbalski sudija.

Došla u Mostar zbog posla

Kako je objavljeno, Aldina Jahić se u Mostar preselila iz Sarajeva i to zbog posla.

Sumnja se da je Kalajdžić usmrtio Aldinu jer ga je ostavila.

"Aldina Jahić, 32-godišnjakinja iz Kalesije, uživa na balkonu sa pogledom na Mostar. Barem je tako bilo.. Došla je u ovaj naš prelepi grad u potrazi za boljim životom, poslom, karijerom. Mlada, perspektivna, društvena, sposobna, pametna, lepa. Zračila je posebnom energijom, tako kažu ljudi koji su je lično poznavali.

Ni slutila nije ni ona, a ni oni da će njen život biti okončan upravo u ovom gradu. Kraj je došao neočekivano, prerano, prisilno. Ubijena je. Njen život je zaustavljen (samo)voljom našeg sugrađanina za kojeg se ispostavilo da je predator. Ima li išta gore? Teško. Rahmet joj duši i neka joj je laka zemlja. Naš grad je zavijen u crno. Pitanje je ima li kraja ovom? Femicid postoji, ne zatvarajmo oči pred njim!", piše u jednoj objavi.