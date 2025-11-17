Slušaj vest

Građanska inicijativa Mostar organizuje mirnu protestnu šetnju u utorak, 18. novembra, u 12:05 časova na Španskom trgu u Mostaru. Kako je navedeno u najavi događaja, mirna šetnja ima za cilj da skrene pažnju javnosti na problem femicida, nasilja nad ženama.

- Takođe želimo da jasno stavimo do znanja da femicid, koji je u nedelju počinjen u Mostaru, ubistvo Aldine Jahić, ne sme ostati nekažnjen, i da nam to treba da bude upozorenje da ne zatvaramo oči pred nasiljem - ističu organizatori.

Podsetimo, juče je 18 Anis Kalajdžić (33) pucnjem iz pištolja ubio svoju bivšu devojku Aldinu Jahić (32) na Trgu Ivana Krndelja.

Ono što je posebno užasnulo javnost su detalji ovog mučkog ubistva. Naime, muškarac je devojku pratio od autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

Prema saznanjima, žena je trčala iz smera autobuske stanice, a napadač je za njom krenuo automobilom. Kad je video da ulazi u ugostiteljski objekt, ostavio je vozilo Ford 50-tak metara dalje u krenuo za njom. Devojka je uspela da utrči u toalet, gde ju je napadač i pronašao i upucao.

Kalajdžić bio fudbalski sudija

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog Veležova fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija koji je za svoj rad dobijao pohvale.

Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio navodno zato što dobija pretnje jer je fudbalski sudija.

Foto: Facebook

Došla u Mostar zbog posla



Kako je objavljeno, Aldina Jahić se u Mostar preselila iz Sarajeva i to zbog posla.