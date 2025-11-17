Slušaj vest

U Mostaru je danas održana pres-konferencija Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) povodom stravičnog ubistva Aldine Jahić, a koje se dogodilo sinoć.

Na press-konferenciji je skrenuta pažnja na niz dezinformacija koje su se našle u medijskom prostoru zbog ovog događaja. To se prvenstveno odnosi na činjenicu koja je danas saopštena - da osumnjičeni Anis Kalajdžić nikada nije imao dozvolu za nošenje oružja niti je istu podneo nadležnim organima.

Na samom početku, ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić podsetio je da je do tragičnog događaja došlo juče u 17:55 sati, prenosi Klix.ba.

Marić je kazao da je žrtva pozvala policiju i kazala da se nalazi u ugostiteljskom objektu te da za njom trči bivši momak s pištoljem.

"Policija je došla, ali događaj je bio završen. Osumnjičeni je sredstvima vezivanja stavljen pod kontrolu", kazao je Marić.

Na pitanje da li se osumnjičeni Kalajdžić pokušao samoubistvo, iz policije su naveli da nemaju tu informaciju.

"Vezano za prijavu, možemo potvrditi da nije bilo službenih prijava oštećene. One nisu evidentirane. Vreme će pokazati da li su dolazile određene preteće poruke, međutim ona to nije prijavljivala. Postoje li indicije zašto nije prijavljivala, vreme će pokazati", istakao je Marić.

Na pitanje da li je bilo prijava u ranijem periodu protiv osumnjičenog od drugih osoba, načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK, Mirza Rožajac dao je potvrdan odgovor.

"To je tačno. Taj događaj se desio u januaru ove godine kada je jedna ženska osoba prijavila osumnjičenog za slične stvari, tj. za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti i protiv njega je Policijska uprava Mostar podnela izveštaj Tužilaštvu HNK. Protiv osumnjičenog je podignuta i potvrđena optužnica kod Opštinskog suda u Mostaru i mislim da je ročište zakazano za skorašnji period", kazao je Rožajac, prenosi Avaz.