Slušaj vest

U Gradskoj mrtvačnici Sutina sutra će biti obavljena obdukcija tela brutalno ubijene Aldine Jahić (32) iz Kalesije koju je pucnjem iz pištolja usmrtio Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

Nad njim je tokom dana trajala kriminalistička obrada u prostorijama Sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. On će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

Trčao za njom sa pištoljem

Ministar MUP-a HNK, Marijo Marić danas je, podsetimo, na pres-konferenciji ponovio da se ubistvo dogodilo u 17:55 minuta u ugostiteljskom objektu na trgu Ivana Krndelja. On je naveo da je oštećena prijavila da da za njom trči njezin bivši momak s pištoljem u ruci, a da se ona nalazi u ugostiteljskom objektu. Policija je, kazao je, odmah postupila i u roku od nekoliko minuta došla na lice mesta, „međutim događaj je nažalost već bio dovršen“. Ubica je odmah uhapšen na licu mesta.

1/5 Vidi galeriju Aldina Jahić, devojka ubijena u Mostaru Foto: Facebook

Ubistvu su prethodile pretnje koje je nesretna devojka dobijala od bivšeg dečka. Nažalost, ona te pretnje nije prijavljivala policiji.

Kobne večeri, to jeste sinoć, nesretna djevojka je krenula na fitnes. To je potvrdila i postupajuća kantonalna tužiteljka, Vesna Pranjić, kazavši da ju je on dočekao, napao je i potegao pištolj.

Bežala 100 metara

Nakon toga je ona krenula trčati prema obližnjem hotelu u nadi da će se spasiti. Međutim, dok je ona trčala prostorom Autobuske i Železničke stanice u Mostaru, on je, paralelno, svojim automobilom krenuo cestom te je spazio da je utrčala u hotel, nakon čega je ostavio vozilo prekoputa tog kompleksa, zagradivši prilaz objektima u tom nizu, te je utrčao za njom, pronašao je u toaletu i usmrtio.

Od fitnes centra do hotela je nepunih 100 metara. U videozapisu pogledajte rekonstrukciju rute kretanje nesretne Jahić.