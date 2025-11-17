Slušaj vest

Nesretna Aldina Jahić je pokušavajući da se spasi od svog ubice Anisa Kalajdžića potrčala od fitnes centra prema obližnjem hotelu. Dok je trčala vikala je : "Ima pištolj, ima pištolj", kako je to potvrdio jedan od taksista na štandu Autobuske stanice.

On je s dvojicom kolega sedeo ispred jednog ugostiteljskog objekta u blizini fitnes centra. Kada su čuli njene povike, instinktivno su ustali i krenuli prema tom muškarcu.

Delovao je mrtav hladan

- Ma, to je sve bilo u trenu, takoreći. Ona je protrčala kraj nas i kada smo čuli da govori za pištolj, ustali smo. On nije trčao. Automobil mu je bio parkiran kod rampe, koja je bila dignuta. Kada je on nas spazio seo je u automobil. Nije žurio, nije trčao. Delovao je mrtav-hladan. Možda se tako ponašao jer nas je vedio. Dolazio je on ovde često u kladionicu, jer radi u obližnjoj benzinskoj pumpi - ispričao je ovaj taksista pod uslovom anonimnosti.

Aldina Jahić, devojka ubijena u Mostaru

- Verujte, sve se desilo u sekundama. Nije bilo ni puno ljudi ovde, možda desetak, a neki objekti nedeljom i ne rade. Inače, nedeljom je ovde pusto. Da mi nismo bili ovde, da nismo mahinalno krenuli prema njemu, možda bi on potrčao za njom. Ovako, seo je u automobil i krenuo cestom u njenom pravcu. Pretpostavljam. Kad je seo u automobil, pokušao sam zapamtiti registarske oznake i pozvati policiju - rekao nam je on.

Nisu verovali šta čuju

Međutim, ubrzo su, kaže, čuli policijske sirene, ali nisu mogli pomisliti da je devojka ubijena.

- Strašno da ne može strašnije. Svašta se sinoć pričalo, da je ovde pucao. Nije, jer bismo to čuli. A, nismo s pozicije na kojoj smo bili mogli da vidimo šta se događalo ispred fitnes centra. Ali, postoji videonadzor ispred i policija je izuzela snimke. Sve se vidi. Koliko smo čuli, cura je imala trening u 18 sati, a on je čekao tu. Tu je, valjda, potegao pištolj, nakon čega se onda ona dala u beg - govori taksista.