"NIJE ŽURIO, DELOVAO JE MRTAV HLADAN" Taksista opisao poslenje minute Aldine Jahić: Vikala je "ima pištolj, ima pištolj, niko nije potrčao za njom..."
Nesretna Aldina Jahić je pokušavajući da se spasi od svog ubice Anisa Kalajdžića potrčala od fitnes centra prema obližnjem hotelu. Dok je trčala vikala je : "Ima pištolj, ima pištolj", kako je to potvrdio jedan od taksista na štandu Autobuske stanice.
On je s dvojicom kolega sedeo ispred jednog ugostiteljskog objekta u blizini fitnes centra. Kada su čuli njene povike, instinktivno su ustali i krenuli prema tom muškarcu.
Delovao je mrtav hladan
- Ma, to je sve bilo u trenu, takoreći. Ona je protrčala kraj nas i kada smo čuli da govori za pištolj, ustali smo. On nije trčao. Automobil mu je bio parkiran kod rampe, koja je bila dignuta. Kada je on nas spazio seo je u automobil. Nije žurio, nije trčao. Delovao je mrtav-hladan. Možda se tako ponašao jer nas je vedio. Dolazio je on ovde često u kladionicu, jer radi u obližnjoj benzinskoj pumpi - ispričao je ovaj taksista pod uslovom anonimnosti.
- Verujte, sve se desilo u sekundama. Nije bilo ni puno ljudi ovde, možda desetak, a neki objekti nedeljom i ne rade. Inače, nedeljom je ovde pusto. Da mi nismo bili ovde, da nismo mahinalno krenuli prema njemu, možda bi on potrčao za njom. Ovako, seo je u automobil i krenuo cestom u njenom pravcu. Pretpostavljam. Kad je seo u automobil, pokušao sam zapamtiti registarske oznake i pozvati policiju - rekao nam je on.
Nisu verovali šta čuju
Međutim, ubrzo su, kaže, čuli policijske sirene, ali nisu mogli pomisliti da je devojka ubijena.
- Strašno da ne može strašnije. Svašta se sinoć pričalo, da je ovde pucao. Nije, jer bismo to čuli. A, nismo s pozicije na kojoj smo bili mogli da vidimo šta se događalo ispred fitnes centra. Ali, postoji videonadzor ispred i policija je izuzela snimke. Sve se vidi. Koliko smo čuli, cura je imala trening u 18 sati, a on je čekao tu. Tu je, valjda, potegao pištolj, nakon čega se onda ona dala u beg - govori taksista.
Kurir.rs/Avaz