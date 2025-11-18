Slušaj vest

Fudbalska legenda Avdo Kalajdžić, otac Anisa Kalajdžića (33), ubice iz Mostara i fudbalskog sudije koji je sinoć ubio hicem iz pištolja bivšu devojku Aldinu Jahić (32), oglasio se nakon svirepog zločina.

- Moja porodica i ja smo skrhani bolom u srcu i duši. Neopisivo nam je teško. Žao nam je nevine i drage devojke koja je izgubila život. Da mogu vratiti sve, voleo bih da se meni desilo, a ne toj divnoj devojci - počeo je Avdo za "Republiku", pa dodao:

- Slomljen sam i zbog sudbine svog sina, koji je bio dete za primer u gradu i šire. Anis je bio jedna dobričina i momak koga su svi

voleli. Bio je sportista, sportski radnik i sudija koji je uzorno radio. Voleo je tu devojku i imali su planove za život, ali nešto

se strašno prelomilo u njegovoj glavi i završilo tragično za obe porodice.

1/5 Vidi galeriju Aldina Jahić, devojka ubijena u Mostaru Foto: Facebook

Avdo kaže da je teško bilo šta reći i da su bol i tuga neizmerni.

- Porodici Jahić, rodbini i prijateljima moja porodica i ja izjavljujemo duboko saučešće u ovim teškim trenucima za njih i njihove

najmilije. Želim im mir i sabur za dragom Aldinom - zaključio je Avdo u suzama.

Inače, ubistvo 32-godišnje devojke šokiralo je kolege i prijatelje Avda, kao bivšeg velikog fudbalera i trenera FK Velež.

Trčao za njom sa pištoljem

Ministar MUP-a HNK, Marijo Marić danas je, podsetimo, na pres-konferenciji ponovio da se ubistvo dogodilo u 17.55 minuta u ugostiteljskom objektu na trgu Ivana Krndelja. On je naveo da je oštećena prijavila da da za njom trči njezin bivši momak s pištoljem u ruci, a da se ona nalazi u ugostiteljskom objektu. Policija je, kazao je, odmah postupila i u roku od nekoliko minuta došla na lice mesta, "međutim događaj je nažalost već bio dovršen".

Ubica je odmah uhapšen na licu mesta.

Anis Kaladžić Foto: Facebook

Ubistvu su prethodile pretnje koje je nesretna devojka dobijala od bivšeg dečka.

Nažalost, ona te pretnje nije prijavljivala policiji.

Kobne večeri, to jeste sinoć, nesretna devojka je krenula na fitnes. To je potvrdila i postupajuća kantonalna tužiteljka, Vesna Pranjić, kazavši da ju je on dočekao, napao je i potegao pištolj.

Bežala 100 metara

Nakon toga je ona krenula trčati prema obližnjem hotelu u nadi da će se spasiti. Međutim, dok je ona trčala prostorom Autobuske i Železničke stanice u Mostaru, on je, paralelno, svojim automobilom krenuo cestom te je spazio da je utrčala u hotel, nakon čega je ostavio vozilo prekoputa tog kompleksa, zagradivši prilaz objektima u tom nizu, te je utrčao za njom, pronašao je u toaletu i usmrtio.

U videozapisu pogledajte rekonstrukciju rute kretanje nesretne Jahić.