Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona podneli su izveštaj protiv Anisa Kalajdžića koji se sumnjiči za ubistvo Aldine Jahić, a koje se desilo u nedelju uveče u Mostaru.

Kako su naveli u izveštaju, ovaj tragični događaj okarakterisan je kao teško ubistvo žene. Osim toga, Kalajdžiću se stavlja na teret i neovlaštena nabavka i posedovanje oružja.

"'Dana 17. novembra policijski službenici Sektora krim policije MUP HNK, Odeljenja za opšti kriminal, podneli su Izveštaj kantonalnom Tužilaštvu Mostar protiv K.A. (33) iz Mostara, zbog počinjenog krivičnog dela teško ubistvo ženske osobe i neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje Zakona o oružju i municiji HNK, na štetu A.J. (32) iz Kalesije'', naveli su.

Foto: Facebook/Anis Kalajdžić

U toku dana se očekuje i da će Tužilaštvo HNK zvanično zatražiti određivanje pritvora Kalajdžiću koji je sinoć predat u njihovu nadležnost.

Ovo je prvo ubistvo žene nakon što je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, koji ovaj slučaj tretira kao teško ubistvo ženske osobe.

Za ovakav čin, predložena je kazna zatvora od najmanje deset godina, s mogućnošću izricanja dugotrajnog zatvora. Kazna se dodatno pooštrava u slučajevima kada je žrtva prethodno bila zlostavljana, zavisna od počinioca, ili ako je ubistvo počinjeno u kontekstu seksualnog nasilja i rodne diskriminacije, prenosi Avaz.