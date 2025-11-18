Slušaj vest

Porodična kuća ubijene Aldine Jahić juče je bila mesto neme tuge i neverice. Ekipa "Dnevnog avaza" posetila je porodičnu kuću u naselju Sarači kod Kalesije, gde je zatekla članove porodice okupljene za stolom ispred kuće.

Svi su bili skrhani bolom zbog gubitka Aldine, čija smrt je potresla ovaj kraj, jer je svi pamte kao izuzetno pametnu i finu djevojku.

Porodica nije smogla snage da daje izjave. Rekli su tek da čekaju povratak Aldininog oca Ibrahima, koji je otišao do mezarja radi priprema za sahranu ćerke.

Ističu da još uvek nemaju informacije o detaljima tragičnog događaja te da čekaju rezultate obdukcije.

Dženaza će biti najavljena naknadno, nakon što se završe sve potrebne procedure.

Podsetimo, 16. novembra se u Mostaru dogodilo ubistvo. Prema prvim informacijama, devojka Aldina Jahić je od ubice bežala s Autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć, a navodno je uspela i da pozove policiju.

Međutim, muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usled čega je ona preminula na licu mesta.

Kako je utvrđeno, Aldina je trčala od fitnes centra, preko Autobuske i Železničke stanice u Mostaru do ugostiteljskog objekta.

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, sin slavnog fudbalera Avde. Anis se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija.

Kako piše Večernji.ba Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio navodno zato što je dobijao pretnje jer je fudbalski sudija. Izvor Večernji.ba ističe da se radi o ubistvu s predumišljajem.

Kako je saopšteno, policijski službenici su uhapsili muškarca za kojeg se sumnja da je pomogao Anisu da nabavi pištolj.

Anis Kalajdžić je ranije je pretio svojim devojkama. Pa je tako, na svom Fejsbuk profilu, javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, "davao doživotne suspenzije".