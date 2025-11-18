Slušaj vest

Kantonalno tužilaštvo Mostar danas je podnelo Kantonalnom sudu u Mostaru predlog za određivanje pritvora, protiv osumnjičenog Anisa Kalajadžića (33), iz Mostara, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo Teško ubistvo ženske osobe, u vezi sa krivičnim delom Neovlašćeno nabavljanje, posedovanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje.

- Osumnjičeni Anis K. tereti se da je 16.11.2025. godine oko 18.00 časova na autobuskoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, ispred fitnes centra čekao oštećenu Aldinu Jahić — nakon što je prethodno nezakonito nabavio pištolj koji je neovlašćeno imao u svom posedu — koja je tamo trenirala, i prišao joj je i udario je nekoliko puta pesnicama u predelu glave i grudnog koša, od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, a u jednom trenutku je izvadio pištolj, pa je ona potrčala u pravcu hotela "T..", Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, plašeći se za svoju bezbednost i rekla prolaznicima da pozovu policiju jer je prati muškarac i preti joj pištoljem, a zatim je ušla u restoran "B.." mobilnim telefonom pozvala policiju, za to vreme je osumnjičeni došao i zatekao žrtvu u toaletu dok je pokušavala ponovo da pozove pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i, pucajući iz pištolja u pravcu njene glave, naneo joj smrtonosne povrede od kojih je žrtva preminula na licu mesta - navelo je Tužilaštvo HNK.

Pritvor, dodali su, predložen je jer posebne okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično delo, za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, te zbog postojanja vanrednih okolnosti, s obzirom na to da se radi o posebno teškom krivičnom delu, i s obzirom na način izvršenja i posledice krivičnog dela, tako da bi puštanje osumnjičenog na slobodu rezultiralo pretnjom narušavanja javnog reda, s obzirom na to da su u poslednje vreme česta najteža krivična dela — ubistva nad ženama.

Takođe su naveli da u saradnji sa MUP-om HNK - Sektorom kriminalističke policije, nastavljaju preduzimanje istražnih radnji u ovom slučaju kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti pod kojima je ovo krivično delo izvršeno.

Odranije poznat policiji

Tužilaštvo je takođe podsetilo da je ranije podiglo optužnicu protiv Kalajdžića zbog produženog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti. Ovu optužnicu je potvrdio Opštinski sud u Mostaru 15. maja ove godine, a zakazano je ročište za njegovo izjašnjenje o krivici.

Tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova HNŽ-a, nastavlja preduzimanje istražnih radnji u ovom predmetu kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti pod kojima je ovo krivično delo počinjeno.

Ubijena 10 minuta nakon poziva policiji

- Dana 16. novembra oko 17.55 sati, dobili smo prijavu oštećene da bivši momak trči za njom sa pištoljem u ruci. Policija je odmah reagovala, ali u trenutku dolaska, događaj je već bio završen. Osumnjičeni je savladan i stavljen pod kontrolu - rekao je ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Kako je objasnio, Anis je Aldinu ubio 10 minuta nakon što je policija primila poziv od žrtve, na svega 200 do 300 metara od mesta sa kojeg je pozvala policiju.

Dodao je da Aldina nije ranije prijavljivala osumnjičenog, iako je dobijala pretnje.

Bežala 100 metara

Nakon toga je ona krenula trčati prema obližnjem hotelu u nadi da će se spasiti. Međutim, dok je ona trčala prostorom Autobuske i Železničke stanice u Mostaru, on je, paralelno, svojim automobilom krenuo cestom te je spazio da je utrčala u hotel, nakon čega je ostavio vozilo prekoputa tog kompleksa, zagradivši prilaz objektima u tom nizu, te je utrčao za njom, pronašao je u toaletu i usmrtio.

