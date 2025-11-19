"Oko 07.35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP TK, prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu (na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mesta događaja. U aktivnosti su uključene i policijski službenici Granične policije BiH", kazali su iz MUP-a TK.