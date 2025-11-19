POKUŠALI DA OPLJAČKAJU ZLATARU, DOŠLO DO PUCNJAVE: Veliki broj policajaca u BiH na ulicama od ranog jutra
U Kalesiji, u Bosni i Hercegovini, rano jutros desila se pucnjava kada je došlo do pokušaja pljačke lokalne zlatare, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
Na lice mesta upućeni su brojni pripadnici policije kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podrške te policijski službenici Granične policije.
Počinioci su pobegli s lica mesta.
"Oko 07.35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP TK, prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu (na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mesta događaja. U aktivnosti su uključene i policijski službenici Granične policije BiH", kazali su iz MUP-a TK.
Policija je blokirala područje i u toku je uviđaj.
(Kurir.rs/Avaz)