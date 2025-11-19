POGLEDAJTE KAKO BOSANSKA POLICIJA PUCA NA PLJAČKAŠE: Banditi bežali, posle izbacili mrtvog "partnera" iz automobila! (VIDEO)
Jedan od napadača koji su jutros učestvovali u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije pronađen je mrtav.
Prema nezvaničnim informacijama, njegovo telo su ostali napadači izbacili iz automobila tokom bekstva, navodi Klix.ba.
Takođe, pronađen je i zapaljen automobil koji su napadači koristili prilikom bega s mesta pljačke.
Na snimku se može videti kako policija BiH puca na pljačkaše, koji beže.
Nešto ranije u toku dana, mediji u BiH su objavili da je došlo do pucnjave u Kalesiji.
Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su dodali da, do okončanja uviđaja, ne da mogu potvrde da li je tokom incidenta pucano na policijske službenike.
Na terenu su angažirani i pripadnici Granične policije BiH, kao i policijski službenici MUP RS, a područje Kalesije je blokirano. U toku je detaljan uviđaj.
Pucnjava se dogodila u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole, kao i nekoliko kafića i trgovina, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima.
(Kurir.rs/Klix)