Prava drama rano jutros se odvijala u samom centru Kalesije nedaleko od Osnovne škole, gde su se trojica pljačkaša dovezla vozilom "Golf 5" i su ušli u zlatarsku radnju gde su vlasnika vezali lisicama uz pretnju pištoljem, a zatim su uzeli zlatni nakit.

Anonimni građanin je prijavio Policijskoj upravi Kalesija da se odigrava pljačka, što je alarmiralo sve policijace koji su izašli na lice mesta.

Pljačkaši su na policiju otvorili vatru, našto je policija uzvratila ranivši navodno dvojicu njih.

Nakon pucnjave, pljačkaši su pobegli, pa su vozilo zapalili u Jelovom Brdu.

Jedan pljačkaš je podlegao povredama, a pošto je policija pucala na automobil u bekstvu.