U Kantonalnom sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "teško ubistvo ženske osobe", kao i "neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

Osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara se na teret stavlja, kako su potvrdili iz Tužilaštva HNK, da je 16. novembra oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.

Tužilaštvo: Osumnjičeni je upucao iz pištolja u pravcu glave

Tu joj je prišao i više puta udarao u predelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

"U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu jednog hotela na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost. Ona je građanima i prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran i mobilnim telefonom pozvala policiju. Za to vreme je osumnjičeni došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i upucao je iz pištolja u pravcu glave, tada joj je zadao smrtonosne povrede, od kojih je oštećena preminula na licu mesta", naveli su iz Tužilaštva HNK.

Foto: Facebook/Anis Kalajdžić

Kada mu je pročitano za šta je osumnjičen, Anis je sudiji potvrdio, kako mu je jasno da mu se na teret stavlja teško ubistvo, kao i sa sadržajem predloga za određivanje pritvora. Izjavio je da će se o tome izjasniti nakon izjašnjenja njegovog branioca, advokata po službenoj dužnosti, Nermina Dizdara.

Odbrana se protivi određivanju pritvora

Dizdar je naveo da se odbrana protivi određivanju pritvora te je predložio da se, ukoliko Sud nađe da postoje uslovi, određenim merama zabrane, pokuša postići ista svrha.

On je, između ostalog, vezano za navode predloga, kazao da je kao dokaz navedeno da je saslušan veći broj svedoka. Između ostalog, naveo je kako smatra i da ne postoje izvanredne, kao ni naročite okolnosti.

Osumnjičeni Kalajdžić je kratko kazao da se pridružuje navodima svog advokata te da nema šta dodati.

Tužilaštvo ne odustaje

Međutim, postupajuća tužiteljka Tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, kazala je da u celosti ostaje pri svom predlogu. Naglasila je kako se izričito protivi bilo kakvim merama zabrane, jer se samo merom pritvora u ovom konkretnom slučaju može postići da se ne ponovi delo i da se umiri javnost.

Pritvor je predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično delo, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.