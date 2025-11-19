Slušaj vest

Na predlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Kantonalni sud u Mostaru je danas odredio jednomesečni pritvor osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara, zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo ženske osobe u sticaju sa krivičnom delom neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje.

Kalajdžića terete za ubistvo bivše devojke Aldine Jahić, koju je 16. novembra prvo napao, a zatim i usmrtio hicima iz pištolja u toalatu jednog mostarskog restorana.

Pritvor je Kalajdžiću određen zbog toga što naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Ročište, na kojem je razmatran predlog za određivanje pritvora, je održano jutros, a Kalajdžićev advokat po službenoj dužnosti, Nermin Dizdar, je predlagao da Sud odredi mere zabrane njegovom braneniku.

Aldina Jahić Foto: Facebook/Aldina Jahić

Ali, tome se usprotivila postupajuća tužiteljka Tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, koja je istakla da se samo merom pritvora u ovom slučaju može postići da se ne ponovi delo, te da se umiri javnost.

Pritvor mu je određen i zbog postojanja vanrednih okolnosti, jer je reč o krivičnom delu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posledicu krivičnog dela, tako da bi puštanjem na slobodu osumnjičenika rezultiralo pretnjom narušavanja javnog reda, budući da je u poslednje vreme učestalo vršenje najtežih krivičnih dela - ubistava na štetu žena.

Podsetimo, Aldina Jahić koja je iz Kalesije došla u Mostar zbog posla, mučki je ubijena u nedelju oko 18 časova u toaletu jednog mostarskog hotela, gde se sakrila bežeći od Anisa Kalajdžića. Ubistvu su prethodile pretnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka.