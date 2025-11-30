Slušaj vest

Kemal Habimojić iz sela Baljvine je na potpuno neverovatan način preživeo pad sa 38 metara visine. Njegovo preživljavanje pre 28 godina mnogi nazivaju pravim čudom koje prkosi svakoj logici.

I danas su vidljive posledice ovog pada, ali Kemal hrabro nastavlja dalje. Kako je ispričao u svojoj ispovesti za jutjub kanal TV Živa istina, noge su mu deformisane i ruke, ali to pripisuje i godnama ali i poslu. Kaže da je pao prilikom rada u Višegradu kad je bio angažovan u preduzeću Hidrogradnja.

- Radilo se, kran je išao, nosio armaturu, nisu je dobro zašalovali. Ja sam u u tom momentu morao dodati armiraču armaturu, struja je ispod bila za varenje. Mene je kran odbacio noseći armaturu ili me je ta struja odbacila. Ne mogu nikad to da znam - kaže Kemal i objašnjava da ga je odbacilo 38 metara.

Pao je nizbrdo na beton, a kako kaže tada se na njemu sve raspalo. Odatle je prebačen u bolnicu u Sarajevo na dalje lečenje.

- Dosadila mi je bolnica, nisam mogao da jedem, nisam mogao nista, nisam imao uslova kao kod svoje kuće. Bio sam oženjen. Tražio sam otpusnu listu direktoru bolnice, ako treba da umrem da umrem kod svoje kuće, neću više ovde (u bolnici) da patim - priča Kemal i ističe da je u komi proveo sedam dana.

- Pokupili su me kao palačinku, imao sam nemoguće rane, kosti su bile poispadale, kukovi... Posle su me operisali, stavljali mi šfrafove. Ceo sam bio u gipsu celih godinu dana. Glava mi je bila povređena, vilica polomljena, zubi, slamku sam imao u nosu preko koje su me hranili.

Firma mu je plaćala oporavak u Romalu, a za teške bolove je pio lekove. Kaže da sad nema nikakva primanja, a priča i da nije mogao dobiti invalidsku penziju iako ima šrafove u nogama.

- Tražio sam državnu penziju, i onu što država treba da mi plaća jer Hidrogradnja je državna firma, ali ne daju ništa i još su mi dužni 19.900 ali ne daju. Evo ganjam se, hoću da ganjam sudu. Tri godine došlo mi tu da dobijem, a ja nikad para. A radilo se u Libiji, u Iraku, u Nemačkoj, svukud su radili i blokirane te pare i podelili međusobno - govori Kemal.

Kaže da ga zna celo selo i da ga doživljavaju kao heroja, kao i da se sa svima dobro slagao.