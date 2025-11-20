Slušaj vest

Policijska uprava Odžak primila je prijavu od M.H. (1995) iz Brčkog koja je prijavila da je njen bivši suprug A.M. (1991) iz Odžaka tukao njihovo maloletno dete A.M. (2015).

Prema prijavi, incident se dogodio tokom vikenda dok je dete boravilo kod njega u Odžaku i tom prilikom je dete zadobilo lakše telesne povrede prema izjavi lekara Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Brčko.

Policijski službenici stanice Odžak postupili su po prijavi i u 12:15 časova uhapsili su A.M. i smestili ga u pritvor, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilja u porodici.

O istom događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona Orašje.

(Kurir.rs/Klix.ba/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaFSB SPREČILA JOŠ JEDAN ATENTAT NA RUSKOG OFICIRA! Otrov sipali u flašu britanskog piva, izbegao mučnu smrt
shutterstock-1765482089.jpg
PlanetaDIREKTAN SUDAR VOZOVA U ČEŠKOJ! Objavljeni JEZIVI SNIMCI! Povređeno 57 ljudi, petoro u teškom stanju! Horor u Češkim Budejovicama! (FOTO/VIDEO)
kurir najnovija vest
Crna GoraOVE SNIMKE OSTATAK REGIONA GLEDA U ŠOKU! I pita se samo jedno: Gde je bujica pokupila ovolike automobile, a objašnjenje je neverovatno (VIDEO)
Screenshot 2025-11-20 121053.jpg
PlanetaDRAMA NA MORU, BROD PUN TURISTA TONE! Udar talasa razbio trup plovila, nastala je opšta PANIKA i borba za goli život (VIDEO)
Tajland brod