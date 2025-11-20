Slušaj vest

Policijska uprava Odžak primila je prijavu od M.H. (1995) iz Brčkog koja je prijavila da je njen bivši suprug A.M. (1991) iz Odžaka tukao njihovo maloletno dete A.M. (2015).

Prema prijavi, incident se dogodio tokom vikenda dok je dete boravilo kod njega u Odžaku i tom prilikom je dete zadobilo lakše telesne povrede prema izjavi lekara Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Brčko.

Policijski službenici stanice Odžak postupili su po prijavi i u 12:15 časova uhapsili su A.M. i smestili ga u pritvor, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilja u porodici.