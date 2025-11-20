Slušaj vest

U Banjaluci je obeleženo 107 godina od ulaska srpske vojske u grad i Dan pobede u Prvom svetskom ratu.

Nakon okupljanja na Trgu Krajine i parastosa u Hramu Hrista Spasitelja, održan je defile do spomenika banu Svetislavu Milosavljeviću, gde je položeno cveće.

- To nije bio samo ulazak jedne vojske u jedan grad. To je bio povratak nade, dostojanstva i istorijske pravde. Dan kada se znalo da je snaga Srbije i snaga srpskog naroda neumitna i nepokolebljiva - rekao je predsednik SNSD Milorad Dodik.

RTRS prenosi da je on istakao da je simbolika još dublja.

- Dan nakon toga slavimo Aranđelovdan - slavu borbe, zaštite i pobede dobra nad zlom. Kao da je i istorija htela da poruči da sloboda nije slučajnost, nego blagoslov koji se čuva hrabrošću, verom i jedinstvom - naveo je Dodik.

Naveo je da se zato i danas sećaju poruke koju su ostavili srpski vojnici.

- Čuva se ono što je sveto, brani se ono što je naše, a Srpska je tu zato što je narod nikada nije napustio. Naša obaveza je da tu slobodu, tu Banjaluku i tu Republiku Srpsku čuvamo istom snagom kojom su to činili oni koji su na današnji dan 1918. doneli svjetlost u ovaj grad i u naše živote. Republika Srpska živi, jača i pobjeđuje - a sa njom i uspomena na sve koji su joj utisnuli slobodu u temelje - rekao je Dodik.

Na spomenik je položeno i cveće.

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je od velikog značaja to što je srpski narod učestvovao u Velikom ratu i bio na pobedničkoj strani.

- Srpski narod danas ima obavezu da se pokloni ovim žrtvama i da negujemo sve ono što su naši preci kao istinsku ljubav prema otadžbini ostavili nama u obavezu - rekao je Minić.

Minić je zaključio da će srpski vojnici do veka živeti u našim srcima, citirajući Njegoša "blago onom ko dovijeka živi, imao se i za šta i roditi".

Služen je parastos za sve stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svetskom ratu.

Generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić izjavio je da će Srbija i Republika Srpska uvek zajedno obeležavati Dan pobede u Prvom svjetskom ratu i ulazak slavne srpske vojske u ovaj grad, čime se čuva sećanje na herojski podvig slavnih predaka.