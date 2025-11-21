Slušaj vest

Naime, tokom rutinske kontrole u Ponteviku, pored Breše, policija je zaustavila automobil za čijim volanom je bio 40-godišnjak iz BiH. Međutim, umesto da se zaustavi, on je dao gas i krenuo u beg.

Automobil, koji je odmah ubrzao izbegavajući kontrolu, brzo su locirali pripadnici saobraćajne policije iz Kjarija, nakon dojave operativnog centra.

Na znak zaustavljanja karabinjera, vozač je umjesto da stane – naglo ubrzao i probio blokadu kod Pontevika. Potera je trajala nekoliko kilometara, sve dok policajci nisu uspeli da zaustave automobil u bekstvu.

Za volanom je bio 40-godišnjak iz BiH. Razlog njegovog bekstva bio je jasan: vozačka dozvola mu je bila oduzeta, pa nije imao pravo da upravlja vozilom.

Međutim, kada je policija krenula u pretres vozila, došlo je do obrta jer je u automobilu pronađeno nekoliko komada skupocenog nakita, čije poreklo državljanin BiH nije mogao da objasni. Policija je pokrenula istragu jer postoji sumnja da je nakit ukraden.

Protiv državljanina BiH biće podneseno više prijava, između ostalog zbog pružanja otpora službenom licu i prikrivanja ukradene robe.

Zaplenjeni nakit biće podvrgnut proverama kako bi se utvrdilo ko su njegovi stvarni vlasnici.