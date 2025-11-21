Slušaj vest

Sneg je u petak ujutro, 21. novembra, (Aranđelovdan) osvanuo u gradovima i opštinama širom BiH. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda RS, pao je u Banjaluci, Prijedoru, Novom Gradu, Ribniku, Šipovu i Mrkonjić Gradu, gde je snežni pokrivač trenutno najviši i iznosi 6 centimetara. Zabelilo se i u Federaciji BiH - Bihaću, Velikoj Kladuši, Drvaru…

Meteorolozi za danas i sutra najavljuju kišu i susnežicu, kao i pad temperature. Kolovozi su jutros u većem delu Republike Srpske i Federacije BiH mokri i klizavi, na širem području Mrkonjić Grada i u Kneževu su zasneženi, ali ih čiste ekipe preduzeća za puteve.

1/4 Vidi galeriju Pao sneg u BiH na Aranđelovdan Foto: Facebook/BiH meteo

Vozačima se savetuje oprez



Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savetuju vozačima maksimalno opreznu i sporiju vožnju, da na put ne kreću bez zimske opreme, pa skreću pažnju i na mogućnost odrona.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmenjen režim u odvijanju saobraćaja u samom tunelu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta, a vozila se preusmeravaju na put Srbac-Prnjavor-Derventa. Za vozila hitnih službi, vatrogasna vozila i vozila lokalnog stanovništva neće vredeti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

Na deonici magistralnog puta Bileća-Trebinje-lokalitet Žudojevići vrši se sanacija kosine useka pa se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na deonici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most, dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7:00 do 17:00 časova.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa", od 12:00 do 16:00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na deonici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mestu Donja Ljubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Llubogošta, u mestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12:00 do 16:00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Radi deminiranja na lokalitetu "Gajevi dva", opština Novo Goražde vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja na deonici magistralnog puta Ustiprača-Novo Goražde od 8:00 do 15:00 časova.

Zbog pojave odrona, u mestu Donja Paležnica, na deonici regionalnog puta Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9:00 do 15:00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Saobraćaj se zbog aktiviranih klizišta odvija jednom saobraćajnom trakom u dužini od 50 metara na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mestu Vijačani.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni i na deonicama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća u mestu Krivaja, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje /Jablanica-Kosne Luke/, Konjic-Jablanica /Ostrožac/, kao i na ulazu u Neum.

Bez većih gužvi na graničnim prelazima



Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.