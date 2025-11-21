Slušaj vest

Velemir Gordeljević zvani Vekac za kog se sumnja da je zajedno sa Matijom Gordeljevićem i za sada nepoznatom osobom izvršio oružanu pljačku zlatare u centru Kalesije i koji je pucao na pripadnike policije, snimljen je na teritoriji Šekovića.

Gordeljević je za sada nepoznatom osobom je nakon paljevine automobila u Jelovom Brdu uspeo da pređe na teritoriju Osmaka, odnosno teritoriju opštine Šekovići, gde je otuđio putničko motorno vozilo i odvezao se u pravcu Zvornika, piše Infoplus.

Podsetimo, pljačka se dogodila pre dva dana, a nedaleko od vozila koje je zapaljeno u Jelovom Brdu pronađeno telo Matije Gordeljevića koji je preminuo usled povreda zadobijenih prilikom razmene vatre sa pripadnicima kalesijske policije.

Kako se vidi na fotografijama Velemir Gordeljević u desnoj ruci nosi pištolj koji je najverovatnije korišćen tokom pljačke, dok njegov pomagač nosi vreću.

Kao što je od ranije poznato, dvojica od ukupno trojice maskiranih i naoružanih razbojnika su rano ušli u zlataru Baručić u centru Kalesije, nakon čega su svezali vlasnika i uz pretnom oružjem ukrali veću količinu zlatnog i srebrnog nakita.

- Prilikom izlaska iz zlatarske radnje, jedna nepoznata maskirana osoba je sa sobom u ruci imala naoružanje, a prema raspoloživom opisu verovatno je reč o kraćoj automatskoj pušci, dok je druga bila naoružana pištoljem. Sa sobom su nosili kese u kojima se najverovatnije nalazio ukradeni nakit - kazao je direktor Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman.

Prilikom dolaska do automobila parkiranog u neposrednoj blizini, uočili su policijske službenike na koje su zatim pucali. Kako je kazao Korman, policajci su uzvratili vatrom.

Snimak pucnjave možete pogledati u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

Pronađeno i zlato

Operativnim radom na terenu je utvrđeno da su pljačkaši nakon izlaska na magistralni put, kretanje nastavili okvirno jedan kilometar, a zatim su skrenuli na lokalni pravac koji vodi prema naseljima Zelina i Delići. Nakon toga su skrenuli u šumski put ispod Jelovog Brda, gde su, kako je rekao Korman, zapalili automobil i u neposrednoj blizini ostavili maskiranog muškarca koji je zadobio smrtonosne povrede.

"Operativnim radnom na terenu je utvrđeno da bi se najverovatnije moglo raditi o Matiji Gordeljeviću, rođen 1980. godine u Tuzli, nastanjen u Zvorniku. Ostaci automobila Golf, koji je ranije 15. novembra, ukraden u Tuzli, prevezeni su u krug MUP-a TK zbog daljih mera i radnji", naveo ranije je Korman.

Pored mrtvog muškarca je pronađena određena količina zlatnog i srebrnog nakita, a daljim pregledom šumskog puta prema naselju Vrelo koje pripada Općini Osmaci, pronađene su dodatne količine koje su najverovatnije ispadale pljačkašima.