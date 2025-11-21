Slušaj vest

Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske (RS) održaće se u nedelju, 23. novembra, a pravo glasa na tim izborima ima 1.264.364 birača, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu Centralne izborne komisije BiH (CIK).

Od toga je, kako je navedeno, 20.269 birača koji glasaju putem pošte, kao i 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.

Sutra ujutru u 7:00 časova počinje izborna tišina, koja će trajati sve do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 19:00 časova.

CIK je još naveo da je od danas, pa do zatvaranja biračkih mesta, nastupio period zabrane objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnenja u vezi sa glasanjem i izborima. Građani RS će moći da glasaju na 2.211 biračkih mesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova.

CIK je za učestvovanje na prevremenim izborima za predsednika RS overio kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

Akreditovano je 639 posmatrača, od čega 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija i 25 iz političkih subjekata.

Procenjeno je da će troškovi održavanja prevremenih predsedničkih izbora u RS isnositi 6.460.000 konvertibilih maraka (oko 3,3 miliona evra), saopšteno je iz CIK-a.

CIK BiH je prevremene izbore za predsednika RS raspisala nakon što je prethodno oduzela mandat dotadašnjem predsedniku tog bh. entiteta Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.