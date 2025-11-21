Slušaj vest

To je potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nezvanično, reč je o policijskom službeniku, a uzrok smrti se utvrđuje.

Kako su kazali iz kantonalne policije, danas oko 9.40 časova, dežurnoj službi Policijske stanice Srebrenik, prijavljeno je da se u vozilu u jednoj ulici u centru grada nalazi muška osoba, bez znakova života.

- Na mjesto događaja upućena je patrola policije Policijske stanice Srebrenik i Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, navodi prijave su potvrđeni, lice mesta obezbeđeno, a o svemu upoznat dežurni tužilac - kazala je za Kliks portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Uviđaj će u prisustvu kantonalnog tužioca izvršiti uviđajna ekipa OKP PU Srebrenik.

(Kurir.rs/Klix)

