Ubio trojicu jer su ga maltretirali i izboli

Fikret Hadžić, poznatiji kao Hadžija, čovek koji je zbog trostrukog ubistva i pokušaja ubistva proveo 23 godine iza rešetaka, izlazi na slobodu 1. maja 2026. godine.

Priča o njemu ponovo je uzburkala region nakon njegovog pojavljivanja u emisiji „Slučajevi X" i razgovora koji je dao za Hayat TV, gde je otvoreno govorio o onome što ga čeka kada zakorači izvan zatvorskih zidina.

Direktor Kazneno-popravnog zavoda u Zenici Rusmir Isak odobrio mu je privremeni izlazak u rodni Lukavac, i to kako bi prikupio najosnovniju dokumentaciju potrebnu za život na slobodi - ličnu kartu, vozačku dozvolu i papire koji potvrđuju da je osposobljen za upravljanje autobusima. A Hadžija tvrdi da plan za novu fazu života već ima.

- Hoću da se bacim na posao, da zaradim i da uživam kod kuće - poručio je u razgovoru, dodajući da ga u Minhenu čeka posao vozača autobusa:

- Imam sve potrebne papire da nastavim da vozim i da radim kao i pre.

Ipak, najveću težinu njegovog gostovanja nosili su trenuci kada je govorio o onome što je ostavio iza sebe. Tek u zatvoru, kaže, shvatio je razmere onoga što je učinio.

- Da sam znao šta je zatvor, nikad ovo ne bih uradio. Ode ti 23 godine... Mogao sam raditi, mogao sam živeti... Ali gotovo je.

U jednoj rečenici sažeo je svu ambivalentnost svog osećanja prema zločinu zbog kog je osuđen:

- Kasno je sada vikati i kajem se - i ne kajem se.

Hadžićev izlazak izaziva veliku pažnju javnosti, naročito u Lukavcu, gde se zločin iz 2002. i danas prepričava kao jedan od najtežih i najpoznatijih u poslednjim decenijama u Bosni i Hercegovini.

Prema njegovim ranijim iskazima, sukob je počeo godinama ranije, dok je vodio restoran. Tvrdio je da ga je grupa lokalnih muškaraca, među kojima su trojica bila braća, stalno ometala u radu, da je 2001. bio napadnut i izboden, te da je želeo reakciju institucija, ali je, kako kaže, nikada nije dočekao.

Zločin se dogodio 1. maja 2002. godine. Prema njegovom sopstvenom svedočenju, te večeri je ispred jedne prodavnice u Lukavcu ugledao četvoricu muškaraca koji su ga zlostavljali. U kaputu je nosio prepravljenu pušku.

- Oni povikaše: „Nemoj Hadžija, nećemo te više dirati!" Kažem im: „Pa i nećete!" Tu ih ubijem. Život su mi upropastili - rekao je u jednoj od svojih izjava.

Trojica muškaraca su ubijena, dok je četvrti preživeo i uspeo da pobegne. Hadžić je kasnije priznao da je delovao planirano, da je „čekao godinu dana" i da je svestan da je put koji je izabrao odveo i njega i druge u nepovrat.