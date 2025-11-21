"METAK LETI DAVNO PRE NEGO ŠTO JE ISPALJEN": Objavljena PESMA posvećena Aldini koju je fudbalski sudija ubio u Mostaru, stihovi ježe do koske!
Fedor Marjanović, prijatelj Aldine Jahić koju je brutalno ubio nekadašnji fudbalski sudija Anis Kalajdžić u Mostaru, objavio je pesmu posvećenu nesrećnoj devojci.
Podsetimo, osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara se na teret stavlja, kako su potvrdili iz Tužilaštva HNK, da je 16. novembra oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu Aldinu Jahić (32) koja je tu trenirala.
Tu joj je prišao i više puta udarao u predelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.
- U jednom trenutku on je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu jednog hotela na trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost. Ona je građanima i prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran i mobilnim telefonom pozvala policiju. Za to vreme je osumnjičeni došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i upucao je iz pištolja u pravcu glave, tada joj je zadao smrtonosne povrede, od kojih je oštećena preminula na licu mesta - naveli su iz Tužilaštva HNK.
Stihove pesme pročitajte u nastavku:
Poetika femicida
metak leti davno prije nego što je ispaljen
ti si ga čula u riječima pisanim i izgovorenim
KU***
DR***
NASTRADAĆEŠ
NA****ĆEŠ
POJEŠĆU TE
UBIĆU TE
čula si ga u tišini koja raste iz krvave zemlje
noću puže uz zid tvoga stana
zavlači se u krevet dok spavaš
poput pauka ulazi ti u usta
liježe crna jaja u grlu
iz njih se porađa smrt
čula si ga u koracima koji se približavaju
kad si se vraćala iz teretane
i tada si vidjela neuslišenu molitvu
jer od gluvih ljudi anđeli ne čuju buku u našim srcima
ne čuju spori hod brži od tvog trčanja
niti vide kako trepere ćorava svjetla kafanskog toaleta
(kao da su i ona zažmirila pred tim što se dešava)
čitav grad je bio prazan, slijep i gluv
i onda kada je smrt izašla iz čaure
samo si ti čula i vidjela
neizgovorene riječi
daleka putovanja koja nećeš proputovati
djecu koju nećeš roditi
nesnimljene epizode omiljene serije
zauvijek propuštene treninge
budućnost nikad ostvarenih sitnica
i sve ti je bilo jasno
smrt kao gumica briše sve što još nisi napisala
jer u zemlji koja te zazidala u tamnicu tišine
žrtve mogu samo da umru
zločinci ubijaju