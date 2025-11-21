Određen pritvor dvojici muškaraca iz Tuzle zbog postojanja sumnje da su silovali dečaka (13)
Opštinski sud u Tuzli juče je, na predlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio pritvor dvojici muškaraca, jednom četrdesettrogodišnjaku i jednom četrdesetjednogodišnjaku iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo seksualnog odnosa sa detetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH na štetu trinaestogodišnjeg dečaka iz Tuzle.
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH, a u interesu zaštite povređenog deteta, nismo u mogućnosti da objavimo bilo kakve detalje vezane za ovaj slučaj, navodi se u Tužilaštvu.
