Opštinski sud u Tuzli juče je, na predlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio pritvor dvojici muškaraca, jednom četrdesettrogodišnjaku i jednom četrdesetjednogodišnjaku iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo seksualnog odnosa sa detetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH n a štetu trinaestogodišnjeg dečaka iz Tuzle .

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH, a u interesu zaštite povređenog deteta, nismo u mogućnosti da objavimo bilo kakve detalje vezane za ovaj slučaj, navodi se u Tužilaštvu.