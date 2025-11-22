Slušaj vest

U Kalesiji je pre tri dana pokušaj pljačke zlatare prerastao u pucnjavu u kojoj su počinioci otvorili vatru na policijske službenike.

Tokom razmene vatre teško je ranjen Matija Gordljević, koji je ubrzo preminuo.

Njegovi saučesnici, među kojima je bio i njegov rođeni brat Velemir Gordljević, izbacili su Matijino telo iz automobila i ostavili ga u šumi, dok su ukradeno vozilo, kojim su došli na mesto pljačke, kasnije zapalili kako bi uklonili tragove, piše Avaz.

Direktor policije MUP-a TK Dževad Korman potvrdio je da je ubijeni pljačkaš Matija Gordljević. Na mestu događaja pronađen je i deo zlatnog nakita, a zapaljeni automobil lociran je u obližnjem šumskom području.

Korman je naveo da je potraga u toku za dve osobe, među kojima je i Velemir Gordljević, dok su dve osobe već uhapšene i predate MUP-u TK.

Za Velemirom Gordljevićem raspisana je poternica, a policija poziva građane da dojave bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku.

Snimljeni u šumi

Podsetimo, osumnjičeni su snimljeni na teritoriji Šekovića. Gordeljević je za sada nepoznatom osobom je nakon paljevine automobila u Jelovom Brdu uspeo da pređe na teritoriju Osmaka, odnosno teritoriju opštine Šekovići, gde je otuđio putničko motorno vozilo i odvezao se u pravcu Zvornika, piše Infoplus.