Jutrošnji sneg izazvao je potpuni saobraćajni kolaps na Kobiljoj Glavi iznad Sarajeva, nakon što je novi trolejbus na liniji 105 zbog poledice skliznuo s kolovozne trake i zakočio se popreko na putu.

Zbog nezgode je čitava uzbrdica bila u blokadi, pa su stanovnici ponovo bili primorani peške nastaviti put prema gradu. Kolone vozila ostale su zarobljene na zaleđenoj deonici, a putnici iz trolejbusa morali su izaći i probijati se kroz sveži, dubok snijeg.

Na terenu je bilo očigledno da put nije adekvatno očišćen, a nedostatak posipnog materijala dodatno je pogoršao situaciju. Neprestane padavine od ranog jutra potpuno su poremetile redovan saobraćaj, što je izazvalo ogorčenje stanovništva Kobilje Glave, Reljeva i okolnih naselja.

Saobraćaj se i dalje odvija otežano, a građani apeluju na nadležne službe da hitno intervenišu i osiguraju prohodnost ove frekventne gradske saobraćajnice.

Sneg zahvatio veći deo Bosne, u Hercegovini kiša

Snežne padavine zahvatile su veći deo Bosne, a snijeg se zadržava na kolovozu, što otežava saobraćaj i zahtijeva oprezniju vožnju.

U Hercegovini pada kiša, a kolovoz je mokar i klizav. Na svim putnim pravcima obavezna je upotreba zimske opreme.