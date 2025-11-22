SNEŽNE PADAVINE OD RANOG JUTRA IZAZVALE KOLAPS U SARAJEVU! Blokirani putevi, građani apeluju na HITNU INTERVENCIJU SLUŽBI Veći deo Bosne pod snegom (VIDEO)
Jutrošnji sneg izazvao je potpuni saobraćajni kolaps na Kobiljoj Glavi iznad Sarajeva, nakon što je novi trolejbus na liniji 105 zbog poledice skliznuo s kolovozne trake i zakočio se popreko na putu.
Zbog nezgode je čitava uzbrdica bila u blokadi, pa su stanovnici ponovo bili primorani peške nastaviti put prema gradu. Kolone vozila ostale su zarobljene na zaleđenoj deonici, a putnici iz trolejbusa morali su izaći i probijati se kroz sveži, dubok snijeg.
Na terenu je bilo očigledno da put nije adekvatno očišćen, a nedostatak posipnog materijala dodatno je pogoršao situaciju. Neprestane padavine od ranog jutra potpuno su poremetile redovan saobraćaj, što je izazvalo ogorčenje stanovništva Kobilje Glave, Reljeva i okolnih naselja.
Saobraćaj se i dalje odvija otežano, a građani apeluju na nadležne službe da hitno intervenišu i osiguraju prohodnost ove frekventne gradske saobraćajnice.
Sneg zahvatio veći deo Bosne, u Hercegovini kiša
Snežne padavine zahvatile su veći deo Bosne, a snijeg se zadržava na kolovozu, što otežava saobraćaj i zahtijeva oprezniju vožnju.
U Hercegovini pada kiša, a kolovoz je mokar i klizav. Na svim putnim pravcima obavezna je upotreba zimske opreme.
Reporteri „Avaza“ vozili su se deonicom puta od petlje Butila do Vlakova. Samo jedna saobraćajna traka je očišćena, dok druga nije što pokazuje i snimak koji su zabeležili na terenu.