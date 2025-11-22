Slušaj vest

Pucnjava koja je 19. novembra potresla Kalesiju, nakon što su trojica razbojnika opljačkala zlataru i sukobila se s policijom, ostavila je snažan utisak na građanime.

U trenucima kada je u centru mesta odjekivalo oružje, na ulici su se zatekla i deca koja su, prestravljena, pokušavala pronaći zaklon od metaka.

Upravo tada dogodio se gest koji je, usred haosa, pokazao ono najbolje u ljudima. Deca su trčala u panici, a radnici obližnjeg kioska sa brzom hranom odmah su im otvorili vrata i sklonili ih u unutrašnjost. Time su mališanima pružili sigurnost u trenucima kada je opasnost na ulici bila ogromna, javlja Radiosarajevo.

Podsetimo, incident je počeo kada su trojica maskiranih razbojnika upala u lokalnu zlataru, vezala vlasnika i ukrala određenu količinu zlatnog nakita. U pokušaju bekstva otvorili su vatru na policiju, koja je uzvratila. Jedan od razbojnika, Matija Gurdeljević, preminuo je od zadobijenih povreda, dok se njegov brat Velemir Gurdeljević i još jedan osumnjičeni i dalje nalaze u bekstvu.